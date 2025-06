No dia 11 de junho, às 19h, o município de Jacarezinho (PR) será palco do evento oficial de lançamento do projeto Bom de Nota Jacarezinho 2025. A cerimônia acontecerá no Centro da Juventude, localizado na Rua Rocco Olivieri, 128 – Jardim Paraíso. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Realizado pela Associação Esportiva e Cultural Futebol e Arte, com patrocínio do Grupo Maringá, o projeto Bom de Nota tem como objetivo oferecer aulas gratuitas de balé e futsal para 100 crianças e adolescentes de escolas públicas da cidade, promovendo o desenvolvimento cultural, esportivo e social da juventude local. Além das aulas, a iniciativa também oferece, de forma gratuita, materiais, uniformes e lanches para os patrocinadores.

O evento de lançamento será uma oportunidade especial para que a comunidade conheça a proposta do projeto, sua metodologia e impacto social. Além de apresentações e demonstrações das modalidades oferecidas, o público poderá acompanhar de perto como o Bom de Nota pretende transformar a realidade de crianças e adolescentes por meio da educação, esporte e arte.

Durante a programação, os jovens interessados poderão obter informações sobre como participar do projeto e realizar suas inscrições para as vagas remanescentes. O evento marca o início de uma jornada que se estenderá até dezembro de 2025, com aulas regulares, rodas de conversa e atividades comunitárias, que visam fortalecer os laços entre escola, família e comunidade.

Mais do que um projeto esportivo e cultural, o Bom de Nota Jacarezinho 2025 é uma ação de cidadania, inclusão e transformação social, valorizando o talento e o potencial da juventude paranaense.

SERVIÇO:

Evento de Lançamento – Projeto Bom de Nota Jacarezinho 2025

Data: 11 de junho de 2025

Horário: 19h

Local: Centro da Juventude – Rua Rocco Olivieri, 128 – Jardim Paraíso, Jacarezinho/PR

Entrada gratuita