O último apito do primeiro final de semana da fase regional do 37º Jogos da Juventude do Paraná em Ribeirão do Pinhal aconteceu na tarde deste domingo, 8, no Ginásio de Esportes Tigrão.

As partidas definiram os classificados para as fases finais nas modalidades de voleibol, basquetebol e futsal. Na modalidade de handebol são cinco equipes que disputam a competição em grupo único. Os campeões serão os representantes na fase macrorregional que acontecerá na cidade de Ivaiporã.

Desde a sexta-feira, 6, estiveram disputando 27 cidades as partidas que acontecerá no Ginásio de Esportes Tigrão e Totó de Carvalho em Ribeirão do Pinhal. Além do Ginásio Henrique Schmidt em Santo Antônio da Platina e o Ginásio Félix e Pedroso em Nova Fátima.

O Chefe do Escritório Regional da Paraná Esportes em Cornélio Procópio, Luiz Olchaneski, destaca que está sendo uma edição histórica. “Foi a maior participação de municípios. Tivemos partidas equilibradas e num bom nível que atraiu o público”, complementa.

A 37ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, em parceria com as prefeituras dos 12 municípios-sede. Os jogos são voltados a jovens de 14 a 17 anos matriculados em instituições de ensino públicas e particulares do Paraná, promovendo a prática esportiva ainda durante o período escolar.