A partir do dia 18 de maio, o XXI EnCena – Festival Internacional de Teatro de Jacarezinho – transformará a cidade em um polo de efervescência artística, promovendo o intercâmbio entre grupos teatrais locais, regionais, nacionais e estrangeiros. Neste ano, o festival assume um caráter temático marcante, o protagonismo feminino. Grande parte da programação será composta por espetáculos protagonizados, dirigidos ou escritos por mulheres.

A programação começa na segunda-feira (18), com a solenidade de abertura, às 19h30, no Conjunto Amadores de Teatro. Em seguida, a Companhia do Latão, de São Paulo, apresentará a peça “Experimento H” (Classificação: 14 anos), no palco italiano do CAT. A peça mostra um dia na vida de duas mulheres incomuns: a diarista Mary Sanches e Marilyn Monroe, que se encontram no velório de sua professora de atuação.

No dia 19, às 20h, no CAT, o público acompanhará o espetáculo chileno “Flora y Flora” (Classificação: Livre, indicado para maiores de 14), da Cia Hierba Mala. No palco, Catalina Saavedra e Belén Herrera contam a história de Flora, uma jovem mãe que retorna à sua cidade natal para encontrar a avó Flora, que, segundo a lenda, vaga pelas estradas como uma alma perdida. Em sua busca, ela chega à casa da médium clarividente Dona Corina, para tentar falar com a avó e exigir respostas sobre a história da família. O espetáculo será apresentado em espanhol.

Na quarta-feira (20), o Grupo Contadores de Mentira, de Suzano/SP, apresenta o espetáculo “Cícera” (Classificação: 12 anos), também às 20h, no CAT. Na mala, a alagoana Cícera traz um punhado de farinha, quatro filhas e o sonho de uma vida melhor. Em São Paulo, encontra dureza, concreto, fome e saudade. A peça conta a história de uma mulher, mas é o retrato da vida de centenas de mulheres retirantes que deixam suas raízes em busca de igualdade social.

Já na sexta-feira e no sábado, dias 22 e 23, às 20h, quem sobe ao palco do Conjunto Amadores de Teatro é a atriz Vera Holtz, com o espetáculo “FICÇÕES” (Classificação: 14 anos). A partir do best-seller Sapiens, de Yuval Harari, o solo propõe uma reflexão sobre as criações da humanidade: dinheiro, poder, leis e tudo o que comanda o mundo.

No domingo (24), acontece o Festival de Cenas Curtas FORTEA, realizado no Teatro Arena do CAT, a partir das 19h. A ação, realizada em parceria com o Fórum de Cooperação de Grupos de Teatro do Norte do Paraná e Sul de São Paulo (FORTEA PR/SP), tem o objetivo de proporcionar um espaço pedagógico e formativo, de intercâmbio estético e de linguagens cênicas, que fomente a circulação da produção em teatro da região, além de promover um diálogo entre coletivos e grupos integrantes do Fórum.

Abrindo a segunda semana de programação, no dia 25, o Grupo Baquetá, de Curitiba/PR, apresenta o espetáculo “Bamberê” (Classificação: Livre), em duas sessões: às 9h e às 14h30, no CAT. A peça passeia por ritmos afro-urbanos, mesclando canções com histórias e brincadeiras, abordando as diversidades culturais, sociais e ambientais do Brasil.

Também no dia 25, o Grupo Paiol, de Arapongas/PR, apresenta o espetáculo “Branca Flor” (Classificação: Livre), às 14h30, na Escola Municipal do Campo Maria Elídia, e às 20h, na Escola Estadual Marques dos Reis. Em cena, o romance entre Branca Flor – jovem elevada à condição de santidade pela comunidade – e João do Café – trabalhador da lavoura – revela as tensões de um mundo que transforma fé em vigilância, moral em cerco e amor em desvio.

Já no dia 26, às 20h, no CAT, o EnCena recebe o espetáculo “Ruídos da Alma” (Classificação: 12 anos), da Humatriz Teatro, de Jacarezinho/PR. Estrelado por Adelvane Neia, a peça é uma composição cênico-musical, onde uma mulher, em meados do século XIX, desloca-se para outra época. Entre silêncios, melodias e ruídos, essa figura atravessa um processo de transformação, expondo tensões e delicadezas de um feminino remoto.

Na quarta-feira (27), o público acompanha o espetáculo “El errático comportamiento de los seres” (Classificação: Livre, indicado para maiores de 14 anos), às 20h, no CAT. No palco, as uruguaias Agustina Pezzani e Verónica San Vicente e a brasileira Beatriz Sayad, encenam uma reunião de condomínio. Com direção da uruguaia Florencia Santángelo, a peça explora o absurdo das relações e dos comportamentos humanos, em um cenário onde tudo se mantém em um precário equilíbrio. A apresentação será realizada em portunhol.

A noite de quinta-feira (28), será dedicada à Mostra Estudantil Jofre Elias, que abre espaço para novos talentos do teatro da região e homenageia um grande incentivador da arte em Jacarezinho. A mostra será apresentada no Teatro Arena do CAT, às 19h, com os espetáculos “Por Elise”, do Grupo de Teatro Neuri Camargo da Silva, de Siqueira Campos, e “Viva a paródia”, dos alunos do 2º ano do Curso Técnico em Teatro do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho.

O Modulado de Pesquisa Teatral do Colégio Estadual do Paraná apresenta, na sexta-feira, dia 29, o espetáculo “A Máquina” (Classificação: 10 anos), às 8h30 e às 14h30, no Teatro Arena do CAT. A peça conta a história de Antônio, que mora em uma cidade esquecida pelo mundo, onde é comum que as pessoas busquem uma vida mais agitada em outro lugar. Ele não tem interesse em deixar a cidade, mas Karina, seu grande amor, sonha em se tornar atriz e quer conhecer o mundo. Guiado pela sua paixão por Karina, Antônio acaba fazendo uma promessa que muda seu destino e que pode afetar a vida de toda a cidade.

No mesmo dia, às 20h, no CAT, o EnCena recebe o espetáculo “Habite-me” (Classificação: 14 anos), uma coprodução Brasil/Canadá, da Companhia Quatro Produções (São Paulo) e Cie. Territorie 80 (Montreal). Através de um ser vivo desdobrado em sete personagens, a peça é um convite à escuta, ao silêncio e ao encontro com o que habita em nós.

O XXI EnCena também levará espetáculos para todas as escolas municipais de Jacarezinho. O Grupo Triolé, de Londrina/PR, leva a magia do picadeiro para as escolas com “Qual a graça de Laurinda?”, que mostra as peripécias de Lambreta e Mereceu para conquistar o coração de Laurinda, uma palhaça que chegará à cidade e cuja foto está estampada na primeira página do jornal. As apresentações acontecerão de 26 de maio a 1º de junho. No sábado, dia 30 de maio, a peça será na Pedreira, às 14h30.

O XXI EnCena é realizado pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho, através da Secretaria de Cultura e Turismo, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR) — Campus Jacarezinho e pelo Conjunto Amadores de Teatro (CAT). O festival recebe o apoio das Secretarias Estaduais de Cultura (SEEC), de Turismo (SETU) e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e do Serviço Social do Comércio (Sesc).