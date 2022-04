Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho chegou a 37 casos de dengue confirmados no atual ano epidemiológico (que vai de agosto de 2021 a julho de 2022), de acordo com uma publicação da secretaria municipal de Saúde feita nesta terça-feira (19).

Os números mostram um importante crescimento dos casos principalmente com relação aos dois últimos anos, quando o município teve algumas das menores estatísticas de registros da doença desde que os boletins da dengue foram instituídos.

A prefeitura de Jacarezinho vem emitindo seguidos alertas à população para que os devidos cuidados com o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras doenças, sejam redobrados especialmente após os dias chuvosos, quando aumenta a possibilidade de acúmulo de água parada.

Além disso, a prefeitura ainda tem realizado uma série de mutirões de limpeza desde o início do ano passado, responsáveis pela retirada de dezenas de toneladas de entulhos de ruas, quintais e terrenos.

Ainda de acordo com o boletim, além dos 37 casos confirmados, há no momento outras 14 pessoas aguardando a coleta para confirmar ou descartar a infecção pela doença.