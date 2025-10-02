O Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC Paraná) participa da abertura do 39º Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho, integrando a mesa-redonda “O Salão de Artes Plásticas como espaço educativo”. A abertura será dia 8 de outubro, às 19h30, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia. O evento acontece no Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná.

A proposta é discutir o potencial do Salão como ambiente de aprendizagem e diálogo, aproximando a produção artística da comunidade e fortalecendo o papel da arte na educação e na mediação cultural.

Com quase 40 anos de história, o Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho segue como um dos mais importantes espaços de fomento artístico e reflexão cultural do Interior do Paraná. O evento, que conta com apoio do MAC Paraná, é realizado pela Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes – Departamento de Cultura, em parceria com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e o Sesc Paraná.

SOBRE O MAC PARANÁ – Fundado em 1970, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná possui um acervo com mais de 2 mil obras de artistas paranaenses, brasileiros e estrangeiros. Além das exposições, a instituição mantém o Setor de Pesquisa e Documentação, um dos maiores arquivos especializados em arte moderna e contemporânea do Brasil, e um Setor Educativo, que promove visitas mediadas e oficinas gratuitas.

Serviço:

39º Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho

Abertura: 8 de outubro de 2025, às 19h30

Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná – UENP (Parque Universitário, Jacarezinho)

Entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia