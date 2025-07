O mês de julho começou com a porta da geladeira aberta: a região de Palmas (Sudoeste) novamente registrou temperaturas negativas, e pelo menos outras cinco cidades tiveram sensação térmica negativa no amanhecer desta terça-feira (1º). De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a massa de ar frio chegou ao Estado na segunda-feira (30), logo após a passagem de uma nova frente fria.

As temperaturas mais baixas foram em Palmas (-2°C), Francisco Beltrão (0,5°C), Capanema e Foz do Iguaçu (1,4°C), Pato Branco (1,8°C), Planalto e São Miguel do Iguaçu (2,1°C), Cascavel (2,7°C) e Santa Helena (2,8°C).

Por causa do vento, a sensação térmica foi negativa em algumas cidades: Palmas: -8.3°C (7h); Cascavel: -3.7 °C (6h15); Francisco Beltrão: -3.7 °C (7h30); Pato Branco: -4.0 °C (7h15); Foz do Iguaçu: -2.8 °C (6h); São Miguel do Iguaçu: -2.6 °C (7h15); e Santa Helena: -1.4 °C (6h30).

Além do frio, a terça segue com chuva. “As condições seguem favoráveis para chuvas fracas e isoladas entre os Campos Gerais, Norte Pioneiro e Leste do Estado”, afirma Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Na tarde desta terça as temperaturas não passam dos 20°C em quase todo o Estado. O tempo fica mais gelado na metade Sul. A temperatura mais alta deve ocorrer na região Norte: 22°C ao redor de cidades como Bandeirantes, Cornélio Procópio, Centenário do Sul, Primeiro de Maio e Bela Vista do Paraíso.

Na quarta-feira (2) há previsão de geada moderada a fraca apenas no extremo Sul do Paraná, nas regiões de cidades como Palmas e Pato Branco, e também em Foz do Iguaçu. Há possibilidade de geada forte em General Carneiro. O frio será mais intenso no Sudeste, Leste e Campos Gerais, com mínimas próximas a 0°C no Sul do Estado e ao redor dos 5°C nas outras regiões. Já no Oeste, Sudoeste e Sul, apesar do amanhecer gelado, as temperaturas máximas sobem um pouco e podem chegar aos 24°C.

Na quinta-feira (3) o frio perde intensidade do Oeste ao Norte do Paraná, mas as temperaturas continuam baixas entre o Centro-Sul, os Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba. As temperaturas máximas continuam a subir gradativamente, deixando as tardes mais agradáveis por todo o Estado.