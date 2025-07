A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) comemorou, na sexta-feira (27), os 25 anos de criação do curso de Medicina Veterinária com o I Fórum de Egressos, realizado no auditório Thomaz Nicoletti, no Campus Luiz Meneghel. Além de ex-alunos do curso, o evento reuniu docentes, estudantes, servidores e membros da comunidade universitária.

Criado por meio da Lei Estadual nº 740, de 12 de maio de 1999, o curso teve sua primeira turma iniciada em 2000. Nestes 25 anos, foram formados 1.017 médicos-veterinários, que têm se destacado no Brasil e em outros países. Atualmente, a graduação conta com 33 professores e 256 alunos.

O chefe de gabinete da Reitoria da UENP, Mateus Biancon, representou o reitor Fábio Antonio Néia Martini e destacou a importância do evento. “Podemos comprovar como a Universidade impacta na qualificação profissional dos alunos quando vemos nossos egressos ocupando lugares de destaque. Um curso que conquistou a nota máxima no ENADE, um resultado histórico obtido por meio do esforço de docentes, agentes e estudantes”, frisou.

Segundo o diretor do Campus Luiz Meneghel, Ricardo Castanho Moreira, o crescimento do curso se deve ao empenho de profissionais e alunos, aliado aos investimentos feitos pela Reitoria. “Recentemente, o curso de Medicina Veterinária foi ranqueado com a nota máxima (5). Parabenizo o trabalho da professora Emília à frente da Comissão Própria de Avaliação (CPA), e também aos egressos, estudantes e docentes”, declarou.

O diretor do Centro de Ciências Agrárias, Petrônio Pinheiro Porto, relembrou parte da história da graduação. “Depois de 18 anos de trabalho em Bandeirantes, neste momento passa um filme. Sinto-me muito honrado por fazer parte do grupo de trabalho, do crescimento, das amizades construídas e das conquistas do curso”, afirmou.

Para a coordenadora do curso, Wanessa Blaschi, o patamar alcançado hoje é resultado do envolvimento de diversos profissionais ao longo de duas décadas e meia. “Acredito que, para todos nós, este momento representa não apenas uma comemoração, mas uma homenagem à história de tantos profissionais que se dedicaram ao compromisso com a educação pública de qualidade. Ao longo desses 25 anos, o curso de Medicina Veterinária se firmou como referência em ensino, pesquisa e extensão”, disse.

Representando os docentes, Marcelo Alves de Silva destacou a qualidade do curso de Veterinária e a associou aos esforços coletivos desenvolvidos na UENP. “Temos na UENP o melhor curso de Medicina Veterinária do Brasil porque nós estamos aqui”, avaliou.

Representando os alunos do curso, a estudante Gabrielle Souza Sales falou sobre a evolução da graduação em Medicina Veterinária. “Hoje, ao comemorarmos 25 anos de história da Medicina Veterinária, celebramos também a força de um curso que se transformou, que vem crescendo a cada dia e que formou profissionais comprometidos com a profissão. Que possamos continuar construindo juntos uma universidade cada vez mais forte”, finalizou.

Participaram do evento o vice-diretor do Campus Luiz Meneghel, Ademir Zacarias Junior; os coordenadores do Núcleo de Equoterapia “Dr. Raul Hidetoci Mioshi”, Thais Helena Constantino Patelli e Francisco Armando de Azevedo; a diretora de Avaliação Institucional da UENP, Emília Paiva; o diretor do Hospital Veterinário do Campus Luiz Meneghel, Thales Ricardo Rigo Barreiros e o coordenador do curso de Agronomia, Valdir Lopes.