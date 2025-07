O secretário das Cidades do Paraná e deputado estadual, Guto Silva, anunciou nesta sexta-feira (27) um pacote de investimentos históricos para os municípios do Norte Pioneiro, mais de R$ 158 milhões em obras de infraestrutura urbana, por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova. O evento foi realizado no auditório do PDE da Universidade Estadual do Norte Pioneiro (UENP), em Jacarezinho, cidade que será uma das principais beneficiadas, com o repasse de R$ 15 milhões para asfalto e urbanização.

Com foco em mobilidade, segurança e qualidade de vida, os investimentos incluem pavimentação, recapeamento, drenagem, iluminação pública e revitalização de espaços urbanos. Em Jacarezinho, os recursos permitirão o asfalto de 100% das ruas ainda não pavimentadas no distrito de Marques dos Reis. Uma espera de décadas.

“Esse é o maior programa de urbanização da América do Sul. Estamos mudando a realidade dos pequenos e médios municípios do Paraná, levando mais dignidade para a população”, destacou Guto Silva.

Jacarezinho celebra mais essa conquista como um marco de desenvolvimento. O prefeito Marcelo Palhares enfatizou a importância do apoio estadual. “Hoje, a cidade que tem projeto recebe os recursos. Jacarezinho se preparou e agora colhe os frutos com obras que realmente transformam a vida das pessoas”, enalteceu Palhares.

A ação também beneficia outros 21 municípios da região, em parceria com a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), presidida pelo prefeito de Jaboti, Regis William.

Com mais de R$ 2,2 bilhões em investimentos já destinados a 377 municípios paranaenses, o Asfalto Novo, Vida Nova representa um modelo de parceria eficaz entre Estado e prefeituras, promovendo infraestrutura, geração de empregos e melhoria na qualidade ambiental das cidades.