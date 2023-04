Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná realiza leilão virtual de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF no estado. É possível encontrar veículos aptos para circulação com lances a partir de R$ 200.

As sessões públicas de lotes de sucata com motor aproveitável e inservível, além de veículos conservados são realizadas exclusivamente no sistema eletrônico “on-line” (internet) no site.

Os veículos considerados conservados, podem retornar a circular em via pública após pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito, não havendo relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos.

As sucatas são veículos que estão impedidos de circulação em vias públicas, se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças e só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.

Ao todo, são 190 sucatas com lances mínimos entre R$ 5 e R$ 15 mil. Além de 186 veículos conservados com lances mínimos de R$ 200 a R$ 20 mil.