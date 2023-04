Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Barbie lançou, nesta terça-feira (25/4), sua primeira boneca com síndrome de Down. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a Mattel explica que o brinquedo tem uma estrutura mais curta e um tronco mais longo que outros exemplares da marca.

A nova boneca também possui os olhos mais arredondas, as orelhas menores e a ponte nasal achatada.

“Nosso objetivo é permitir que todas as crianças se vejam na Barbie, enquanto também encorajamos crianças a brincarem com as bonecas com as quais elas não se parecem”, afirmou Lisa McKnight, vice-presidente executiva e diretora global da Barbie & Dolls.

Para ler a matéria completa no Portal Metrópoles, clique aqui.