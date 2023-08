Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A madrugada de sábado (12) foi de fortes temporais em toda a região sul do Paraná, com eventos de granizo e vendaval de leste a oeste no Estado. Mas também chamou a atenção a grande quantidade de raios. A região metropolitana de Curitiba e o Sudoeste do Paraná concentraram boa parte das descargas elétricas (veja no carrossel acima os mapas do Simepar).

Na região Sul, os raios começaram perto da meia noite e chegaram ao oeste em seguida. Em Curitiba, os raios começaram depois da metade da madrugada, por volta das 4h30.

Com o amanhecer, os raios foram perdendo força. A região Norte e Noroeste do Paraná, que tinham sol na sexta-feira (11), receberam a frente fria com chuva no início da tarde deste sábado, mas já com poucos registros de raios.