Apesar das chuvas em grande parte do Paraná no sábado (12), a previsão para o domingo (13), de Dia dos Pais, é de melhoria das condições do tempo.

Conforme o meteorologista Lizandro Jacobsen, do Simepar, as regiões Oeste e Sudoeste têm sol desde as primeiras horas do dia. As temperaturas passam por expressiva amplitude térmica, com frio pela manhã e “calorzinho” à tarde.

Nas regiões Noroeste e Norte, quanto mais próximo à divisa com SP, maior a sensação de tempo abafado. Há predomínio de sol entre nuvens.

Na área central, bastante nebulosidade. E dos Campos Gerais à capital, o tempo fica mais fechado e pode haver garoa ocasional. As temperaturas ficam amenas, com pouca oscilação durante o dia.

Nas praias o tempo é chuvoso, porém com chuvas de fraca intensidade.