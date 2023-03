Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Subiu para 11 os estados brasileiros que já podem emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, ou o novo RG nacional como também é chamado. Mais moderno e seguro, o documento apresenta o CPF como único número de identificação e possui formato digital pelo aplicativo Gov.br.

Os brasileiros já podem tirar o novo documento no Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do Distrito Federal.

Pelo menos 200 mil documentos físicos da Carteira de Identidade Nacional já foram emitidos e mais de 175 mil baixados no formato digital. Agora o governo prorrogou o prazo para que os estados concedam o documento.

Prazo prorrogado

Por decreto, o governo federal prorrogou para 6 de novembro o prazo para estados emitirem o novo documento. O prazo terminaria em 6 de março.

Em Alagoas, Minas Gerais e Santa Catarina a emissão está em fase de testes para a emissão.

A tecnologia

O documento vem com um QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um smartphone – o que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, bem como saber se ele foi furtado ou extraviado.

Essa nova versão do documento de identificação servirá também de documento de viagem, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes.

Até o momento, o Brasil só tem acordos para uso do documento de identidade nos postos imigratórios com países do Mercosul. Para os demais países, o passaporte continua sendo obrigatório.

A segurança do documento

Antes do novo documento de identificação, era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF. Com a CIN, o cidadão passa a ter um número de identificação, o que reduz a possibilidade de fraudes.

A nova carteira é válida legalmente em todo o território nacional e, caso o cidadão esqueça o documento físico, pode apresentar a versão digital em seu celular.

Digital e física

Depois que o documento digital é emitido, os usuários podem acessar a versão digital pelo aplicativo do gov.br.

Na tela inicial, onde aparece o ícone “Carteira de documentos”, o usuário deve clicar no botão “+”, escolher “Carteira de Identidade” e ir em “Adicionar Documento”.

A CIN pode ser emitida em duas versões: física e digital, que tem o mesmo layout e segurança. A versão física atende aqueles que não tem acesso à internet, celulares ou computadores.

O formato digital só pode ser acesso após a emissão da carteira física.

Preciso para tirar o novo documento?

Se você fez essa pergunta, veio ao local certo! Eu vou te ajudar!

Se seu estado aderiu a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional,

Você vai precisar de:

Certidão de nascimento ou casamento

documento de identificação com foto

CPF regularizado – Esse documento é imprescindível!

É obrigatório? Quanto custa? Vai ter multa para quem não tirar?

Não! Não e não!

O documento não é obrigatório, mas saiba que os antigos RG’s vão perder a validade em 2032.

A nova carteira já é válida para entrar nos países do Mercosul, o Itamaraty informa que o documento já pode ser usado na Argentina, Paraguai e Uruguai.

O documento é emitido gratuitamente.

Com informações da Agência Brasil