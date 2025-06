Morreu nesta quinta-feira (19) o ator Francisco Cuoco, aos 91 anos. O artista estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após apresentar alguns problemas devido à idade avançada. A causa da morte ainda não foi divulgada pela equipe médica.

Francisco Cuoco foi um dos maiores galãs das telenovelas brasileiras. Nascido no Brás, em São Paulo, o artista iniciou as carreiras nos palcos aos 17 anos e logo na estreia no teatro contracenou com Fernanda Montenegro. Apesar dos sucessos nos palcos, foi na televisão que o ator ganhou reconhecimento nacional.

A primeira novela de Cuoco foi na Record, em ‘Marcados Pelo Amor’. Na sequência, o galã participou de diversas produções em outras emissoras e ganhou destaque na tela da TV Globo. O último trabalho do ator foi em 2023, quando participou da série “No Corre”.

O artista morava com a irmã, de 86 anos, e dependia da ajuda de cuidadores. Francisco Cuoco deixa três filhos