O Botafogo chocou o mundo do futebol, na noite desta quinta-feira (19), ao vencer por 1 a 0 o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, pela Copa do Mundo de Clubes.

Com a vitória histórica, os campeões da Libertadores chegam aos seis pontos no grupo B, com 100% de aproveitamento, e estão muito perto da vaga nas oitavas de final — entenda os cenários.

O gol da partida foi marcado pelo centroavante Igor Jesus, aos 35 minutos do primeiro tempo, levando à loucura a barulhenta torcida do Botafogo presente ao estádio Rose Bowl, na Califórnia, palco do tetracampeonato da Seleção Brasileira.

PSG mexe no time e é surpreendido pelo Botafogo

Técnico do PSG, o espanhol Luis Enrique mexeu algumas peças do time após o golear o Atlético de Madrid por 4 a 0 na estreia. Marquinhos, João Neves, Fábian Ruiz e Nuno Mendes foram sacados por Beraldo, Zaïre-Emery, Mayulu e Hernandez.

Já Renato Paiva fortaleceu o meio de campo, escalando o volante Allan na vaga do atacante Mastriani, para diminuir os espaços do times francês e explorar possíveis contra-ataques.

Foi o que aconteceu: o PSG teve 75% da posse de bola no primeiro tempo, assustou o goleiro John, mas foi para o intervalo perdendo para o time brasileiro graças a uma saída rápida do Botafogo.

Artur tirou a bola de Kvaratskhelia, acionou Marlon Freitas, que passou para Savarino. O venezuelano lançou Igor Jesus na velocidade, o atacante fintou Pacho, bateu rasteiro, a bola desviou no zagueiro e matou Donnarumma.

John faz milagre na etapa final