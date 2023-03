Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A relação de mulheres com a tecnologia é histórica. Ada Lovelace, por exemplo, é considerada a primeira programadora da história, pois utilizou seu conhecimento matemático para criar algoritmos para uma máquina analítica no Século XIX, e assim fazer a computação de valores. E, na Celepar , primeira empresa pública de tecnologia nacional, isso não é diferente, com mulheres que desempenham papéis de protagonismo em suas atuações.

Ada inclusive serve de inspiração para a analista de sistemas Rosalinda Correa, uma das responsáveis por desenvolver o Sidora , ferramenta sobre síndromes e doenças raras que busca ampliar e aperfeiçoar as políticas públicas voltadas a esse público no Estado. Ela foi lançada recentemente em um evento no Palácio Iguaçu.

“Ela é a minha principal inspiração, pois, além de ser considerada a primeira programadora da história, o trabalho que desenvolveu foi extremamente importante numa época muito difícil para as mulheres”, afirma.

Rosalinda sempre teve afinidade com o tema e a área de tecnologia da informação virou uma extensão das pretensões de criança. “Desde pequena as brincadeiras eram sempre com algo que dependia de raciocínio, como quebra-cabeça ou jogos de tabuleiro, e na escola sempre tive facilidade nas matérias de exatas, então essa profissão foi uma escolha fácil”, salientou.

Em um setor historicamente dominado pelo sexo masculino – de acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), em nível nacional, cerca de 67% dos cargos nessa área são ocupados por homens –, a Celepar e suas mulheres protagonistas são um exemplo inspirador de como a diversidade e a busca por igualdade de gênero podem impulsionar a inovação e a transformação digital no setor público.

No Estado, elas são parte de sistemas como o Paraná Inteligência Artificial, serviços de emissão de documentos oficiais e telemedicina, entre inúmeros outros.