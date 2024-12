O cantor sertanejo Sorocaba, da dupla “Fernando & Sorocaba” chamou atenção nas redes sociais ao ajudar uma mulher a trocar o pneu de um carro, na Rodovia dos Agricultores, em Valinhos, São Paulo, no último sábado (30).

O sertanejo passava pela via quando desceu do veículo para auxiliar a motorista que estava com carro modelo Voyage com o pneu furado na lateral da pista. Junto com a mulher, também estava o filho pequeno.

Cantor Sorocaba ajuda mulher a trocar pneu; motorista foi identificada

De acordo com o Jornal de Valinhos, a motorista foi identificada como a eletricista Mara Luísa, de 40 anos, moradora de Sumaré e mãe de cinco filhos.

Ela disse ao portal de notícias local que não reconheceu o cantor, e que só foi saber que era o artista após um outra pessoa que parou para ajudar identificá-lo. “Ele é muito humilde e simpático”, disse Mara.