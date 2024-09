Morreu nesta sexta-feira (13) o padre Fabrício Rodrigues, que ganhou grande repercussão nas redes sociais após uma crise de risos em uma transmissão de um missa. O religioso, que completou 29 anos no último domingo (8), sofreu um acidente de trânsito nesta madrugada, na rodovia Transamazônica, em Marabá (PA).

Conforme informações da Diocese de Marabá, o padre Fabrício Rodrigues estava em uma motocicleta na BR-230 e colidiu com um cavalo, no momento em que voltava para casa após atividades na vila 1º de Março, no município de São João do Araguaia. Equipes de resgate foram acionadas, porém, o pároco teve o óbito confirmado no local.

Nas redes sociais, a Diocese de Marabá confirmou os horários das cerimônias de despedida do líder religioso da Paróquia Bom Pastor. A previsão é que o corpo seja liberado no início da tarde desta sexta (13). Uma missa está marcada para às 15h na paróquia Bom Pastor.

Logo em seguida, o corpo deve ser levado para a Sagrada Família, onde será realizado velório. O sepultamento está marcado para às 10h, no Cemitério Municipal da Folha 29.

Padre Fabrício Rodrigues e o sucesso nas redes sociais

O padre Fabrício Rodrigues viralizou nas redes sociais em 2020, durante a transmissão de uma missa pelas plataformas digitais. Na época, as cerimônias tinham restrições devido à pandemia da Covid-19, desta forma, algumas missas eram celebradas de maneira virtual. Em uma dessas cerimônias, o pároco teve uma crise de risos.

Padre Fabrício Rodrigues tinha mais de 500 mil seguidores em uma rede social (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A situação, aliada a maneira como o padre pregava o evangelho, fizeram o padre Fabrício Rodrigues acumular seguidores. Em uma rede social, o líder religioso contava com mais de meio milhão de seguidores.