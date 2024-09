Neste sábado (14), a frente fria avança sobre a costa da região sul e as instabilidades ganham força sobre o estado do Paraná. Então, em áreas do centro, no centro-leste e também no leste, a chuva pode variar entre moderada e forte intensidade em alguns intervalos, podendo também vir seguida por eventuais rajadas de vento e descargas elétricas. A previsão do tempo em Curitiba é de mínima de 17°C e máxima de 26°C.

O destaque maior fica para áreas do sul, no sudoeste e no oeste paranaense, onde haverá condições para eventuais temporais e volumes de chuva mais expressivos. Em contrapartida, áreas do extremo norte e no noroeste paranaense ainda não devem contar com ocorrência de chuva, sendo um dia marcado pela condição de tempo firme e também pelo predomínio de sol.

Previsão do tempo para domingo (15)

No domingo (15), o tempo permanece instável em todo o Paraná, e diante do deslocamento da frente fria sobre a região, a chuva deve ganhar força em áreas do centro-leste e também do norte do estado, o que deixa um cenário favorável para volumes mais elevados ao longo do dia. Já no sudoeste paranaense, o tempo volta a ficar firme, com o predomínio de sol e também a ausência de chuva.

Confira a previsão do tempo para Curitiba de 14/09/2024 a 18/09/2024

Sábado (14/09/2024)

Mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

Chance de chuva de 68% – 11.2mm

Vento – média 10 km/h

Sol – 06:15:42 e 18:10:02

Umidade do ar: 56% a 93%

Domingo (15/09/2024)

Mínima de 11ºC e máxima de 16ºC

Chance de chuva de 91% – 32.8mm

Vento – média 22 km/h

Sol – 06:14:36 e 18:10:25

Umidade do ar: 93% a 97%

Segunda-feira (16/09/2024)

Mínima de 10ºC e máxima de 14ºC

Chance de chuva de 69% – 7.1mm

Vento – média 21 km/h

Sol – 06:13:31 e 18:10:48

Umidade do ar: 83% a 96%

Terça-feira (17/09/2024)

Mínima de 10ºC e máxima de 16ºC

Chance de chuva de 7% – 0.8mm

Vento – média 20 km/h

Sol – 06:12:26 e 18:11:10

Umidade do ar: 76% a 99%

Quarta-feira (18/09/2024)