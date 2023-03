Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nos próximos dias, o padre Julio Lancellotti e rede de apoio preparam moradias para 60 pessoas em situação de rua, sob dois viadutos, que viviam na região central de São Paulo. A parceria envolve o ao Fundo Fica que lança o Programa Morar Primeiro.

Em um vídeo, postado nas redes sociais, o religioso menciona a necessidade de dar condições e dignidade para estas pessoas.

A Paróquia São Miguel Arcanjo, em que Lancellotti é situado, conseguiu três imóveis para acolher três famílias.

Dignidade

No vídeo, que pode ser acessado aqui, o padre Julio Lancellotti destaca sua expectativa com essa iniciativa. Nas redes sociais, o religioso confirmou a iniciativa, mas ainda sem muitos detalhes.

“Esperamos que o impacto seja muito positivo para que essas pessoas tenham onde morar com autonomia e dignidade”, disse ele.

O programa também oferecerá acompanhamento social, para promover a conquista de autonomia das famílias por meio do trabalho e geração de renda.

Fundo Fica

Criado em 2015, o Fundo Fica é administrado por arquitetos e viabiliza moradias para pessoas em situação de vulnerabilidade social na região central de São Paulo.

O projeto foi iniciado com a aquisição e reforma de três imóveis, que serão habitados por 15 famílias.

O Morar Primeiro foi desenvolvido em parceria com o projeto Caminhos da Rua, que há anos atua, em conjunto com o Padre Júlio Lancelotti, no acolhimento da população em situação de rua.

Também conta com a parceria do Instituto A Nossa Jornada, que conecta pessoas que precisam de ajuda com quem pode ajudá-las.

Você pode ajudar, clique aqui para saber como.