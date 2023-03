Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nunca é hora de parar! Um aposentado, de 65 anos, morador de São Luís, no Maranhão, foi aprovado no curso de medicina e dá exemplo, inspirando nas redes sociais. Para o futuro médico, sempre é tempo de realizar sonhos e não há idade para deixar de ter planos. Viva a determinação!

No momento em que estudantes de biomedicina, de uma faculdade no interior de São Paulo, ironizaram uma colega, de 44 anos, chamando-a de velha para estudar, o aposentado dá uma lição de vida.

“A pessoa que pensa que alguém com uma certa idade não pode realizar seus sonhos tem que mudar muito a cabeça. Tem que melhorar muito o pensamento”, disse o futuro médico.

Sonho antigo

A história de Fabiano Bessa é a prova viva de que sonhos não têm idade para acabar. Ao abrir mão do sonho da medicina, quando jovem, para ter de trabalhar, atuou como bancário e pequeno empresário, mas jamais abandonou a paixão.

Com essa conquista, a família Bessa comemorou! “Espero que esse vídeo chegue no máximo de pessoas que desistiram ou pensaram em desistir dos seus sonhos porque desistir não é uma opção!”, afirmou Fabiano Júnior, filho do aposentado, com orgulho do pai.

A trajetória do idoso com a medicina foi interrompida pelos rumos que a vida tomou na época. Fabiano conta que achou que seria melhor seguir outra carreira quando era mais jovem.

“Eu passei em um concurso e fiz carreira no banco. Por causa disso eu deixei o curso de lado, mesmo sabendo que não era aquilo que eu queria”, afirmou.

Anos depois, Fabiano resolveu abrir uma empresa e teve muitas dificuldades durante a pandemia da Covid-19. Foi aí que o seu antigo sonho retornou com força total.

“Eu quebrei durante a pandemia e foi aí que eu disse ‘rapaz, eu vou estudar’. Vou realizar meu sonho que é fazer medicina”, relembrou.

Vestibular

Engana-se quem pensa que a vida de vestibulando de Fabiano foi mais fácil pelos longos anos de experiência. De cabeça nos estudos, o idoso se dedicou intensamente.

Após meses de esforço, a conquista veio! Agora, Fabiano ingressou no curso de medicina em uma das faculdades da região onde mora.

“O curso de medicina é um curso muito difícil. É arrochado mesmo. Tem dia que eu vou pra aula às 7h30 e só chego em casa às 19h30. Não dá tempo nem de almoçar porque é integral”, relatou.

Animado, o idoso contou que já aprendeu coisas novas do curso e isso lhe estimula a seguir em frente. “Tudo que a gente aprende já coloca em prática”, disse.

Idade não interessa

O vídeo compartilhado nas redes sociais pelo filho Fabiano Júnior atingiu a marca das mais de 7 milhões de visualizações nas redes sociais. Nas imagens, o idoso aparece sendo pintado e tem a cabeça raspada na comemoração!

No entanto, o idoso relembrou durante o vídeo a discussão que viralizou essa semana sobre o caso das adolescentes debochando da colega de turma de 44 anos numa faculdade em São Paulo.

Fabiano foca no futuro: “Eu vejo que nas periferias tem uma carência muito grande de médicos. E é com esse público que eu pretendo trabalhar”, destacou.