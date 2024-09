O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quinta-feira (12) da cerimônia de inauguração da mais recente expansão da cervejaria Heineken, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Com investimento de mais de R$ 1,5 bilhão apoiado pelo Governo do Estado, por meio do Programa Paraná Competitivo, a empresa mais que dobrou a capacidade produtiva da fábrica, o que possibilitou a inclusão de novos rótulos na carteira da Heineken do Brasil.

Ratinho Junior destacou que a expansão da fábrica da empresa em Ponta Grossa demonstra a confiança do setor produtivo no Estado. “Para nós é motivo de muita alegria ter uma empresa globalmente conhecida e acreditando no Paraná, gerando emprego para a nossa gente, investindo cada vez mais e consolidando o Estado como o supermercado do mundo”, afirmou.

“Nós já somos o maior produtor de proteína animal, somos o segundo produtor em grãos e agora estamos nos consolidando como o maior produtor de cerveja do Brasil”, complementou. O Estado conta com outras empresas do ramo cervejeiro e de maltaria.

A expansão havia sido anunciada em 2020, com aporte previsto de R$ 865 milhões. Com o crescimento do setor e reorganização dos investimentos da empresa, esse número praticamente dobrou, chegando aos R$ 1,5 bilhão. Antes, outro aporte, de R$ 450 milhões, também foi realizado, totalizando, em oito anos, R$ 2 bilhões em investimentos.

O Brasil é o maior mercado consumidor da marca no mundo. Com a ampliação, a fábrica de Ponta Grossa é a primeira a produzir Chope Heineken 0.0%, um chope zero álcool preservando sabor e alta qualidade. Foi também a partir dos investimentos que a empresa passou a produzir sua versão zero álcool, a Heineken 0.0%, sendo a única planta que fabrica esse rótulo no País, e mais recentemente, a Sol 0.0%, mais uma aposta do grupo.

O CEO da Heineken do Brasil, Mauricio Giamellaro, ressalta que, além do bom ambiente para negócios no Estado, a mão de obra qualificada também tem motivado os grandes investimentos na planta paranaense.

“O maior investimento que a gente já fez no Brasil é aqui em Ponta Grossa. Como o governador ressalta que o Estado é o supermercado do mundo, a gente quer estar na gôndola de cerveja. Nós vemos o quanto o Paraná se desenvolveu, de uma maneira profissional, nessa relação com a indústria, então a gente encontrou e continua encontrando aqui a segurança do investimento”, destacou.

NÚMEROS – Segundo a empresa, durante o período de obras foram criados mais de 1.400 postos de trabalho. Com a finalização da expansão, 255 novos colaboradores foram efetivados, totalizando 575 diretos e milhares de indiretos em sua planta paranaense. A unidade é a que mais produz Heineken no Brasil, dentre suas 14 fábricas distribuídas nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste.

Além da cerveja que leva o nome da empresa e sua versão zero álcool, são produzidas na unidade de Ponta Grossa marcas como Amstel, Sol, Bavaria e Kaiser. Trata-se da maior fábrica em volume de produção do País e a que mais produz cerveja da marca no mundo. É também a primeira fábrica do grupo a produzir Heineken retornável 330ml, contribuindo para a cadeia retornável de vidro.

Em termos econômicos, a cervejaria é o maior Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do município, sendo a empresa que mais gerou valor adicionado dentre as indústrias em Ponta Grossa em 2023. Também movimenta a economia da região, utilizando-se de maltaria e fábrica de latas locais, entre elas a recém-inaugurada Maltaria Campos Gerais.

O grupo anunciou também um novo atrativo turístico a partir do dia 10 de outubro: a Heineken vai abrir o processo cervejeiro da fábrica de Ponta Grossa com a inauguração do Inside the Star, experiência de marca corporativa da companhia. A cervejaria do Paraná será a segunda do grupo a oferecer ao público uma experiência aberta para visitação, cujo foco é gerar conexão com os consumidores por meio de uma imersão no processo.

PARANÁ COMPETITIVO – Coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda e Invest Paraná, o Paraná Competitivo é uma iniciativa do Governo do Estado destinada a atrair investimentos e promover o desenvolvimento econômico regional.

O programa oferece incentivos e benefícios fiscais para empresas que desejam se instalar ou expandir suas operações no Paraná, que também devem conceder contrapartidas. No caso da Heineken, entre as condições para participar do programa está a oferta de cursos de capacitação, lançados em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda.

Criado para reinserir o Paraná na agenda dos investimentos locais, nacionais e internacionais, o Paraná Competitivo contempla uma série de medidas, como a dilação de prazos para recolhimento do ICMS, incentivos para melhoria da infraestrutura, comércio exterior, desburocratização e de capacitação profissional, com objetivo de tornar o Estado mais atrativo para novos empreendimentos.

Segundo o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, programas de incentivo como o Paraná Competitivo ajudam a fortalecer a economia paranaense. “Toda fábrica que vem para o Paraná vem em função de alguma coisa. Ponta Grossa é uma liderança no setor cervejeiro e a Heineken vem despontando, principalmente em tecnologia. O Estado foi escolhido não só pela posição geográfica, mas principalmente pela mão de obra maravilhosa que nós temos aqui e o incentivo que damos às indústrias”, comentou.