A cidade de Santo Antônio do Sudoeste, no interior do Paraná, registrou tempestade com fortes chuvas, rajadas de vento e granizo na tarde desta quinta-feira (12). Além disso, o céu escureceu e o dia virou noite.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Sudoeste do Paraná está com alerta de tempestade até a meia noite desta quinta (12). Com isso, chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo, são previstos para a cidade. As regiões do Paraná em alerta são o Sudoeste e Oeste.