Mais de 214 mil pessoas foram imunizadas no Paraná contra a gripe no Dia D de imunização que aconteceu no último sábado (13). A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) divulgou nesta segunda-feira (15) que foram aplicadas 165.873 doses contra a Influenza, superando a meta estabelecida.

O Paraná mobilizou cerca de 10 mil profissionais e 1,3 mil salas de vacinação, o que facilitou o acesso da população à imunização. Além das doses contra a gripe, também foram aplicadas vacinas contra a Covid-19 e outros imunizantes.

A campanha do Paraná priorizou a imunização de idosos e outros grupos de risco, alcançando mais de 4,5 milhões de pessoas. A avaliação de mais de 129 mil carteirinhas de vacinação, principalmente de crianças, destacou como um passo importante para garantir a cobertura vacinal.

Conforme a Agência Estadual de Noticiais, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, expressou satisfação com o resultado. Por fim, ele enfatizou a importância da proteção contra a gripe, especialmente com a chegada do frio.