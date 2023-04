Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de São José do Campestre, no Rio Grande do Norte, foi assassinato a tiros dentro da própria casa, na noite desta terça-feira (18). Joseilson Borges da Costa, de 44 anos, deixou a esposa e dois filhos.

Conforme a Polícia Civil, o homicídio foi registrado na 6° Delegacia Regional de Polícia, e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa auxilia nas investigações.

Joseilson, mais conhecido por Neném Borges, estava no segundo mandato no poder executivo. Ele foi reeleito pelo MDB, em 2020, com 63,7% (5.142 votos)

“Profundamente consternados com a triste notícia do assassinato do prefeito de São José do Campestre, Neném Borges. Manifestamos nossa solidariedade à família, amigos e à população. Que Deus o receba na morada eterna e que a justiça seja feita”, lamentou a senadora Dra. Zenaide.