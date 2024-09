O Programa Desafio Paraná, que tem como base a ferramenta educacional digital Quizizz, passou por reformulações que ajudam a reforçar e tornar mais prazeroso o processo de ensino e aprendizagem nas escolas estaduais. Implantado pela Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) em 2023, a ferramenta foi inicialmente aplicada para facilitar as lições de casa dos alunos.

Neste ano, passou por ampliação envolvendo conteúdos com foco na recomposição da aprendizagem e transversalidade de temas, além de viabilizar temáticas específicas para os estudos direcionados à Prova Paraná e ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A partir da inclusão de novas ferramentas de inteligência artificial, feedback em tempo real e gamificação, o Quizizz se tornou, ainda mais, peça-chave no avanço das habilidades dos estudantes da rede estadual do Paraná.

Segundo levantamento realizado pela Coordenação Desafio Paraná, da Secretaria da Educação, em apenas um ano de aplicação, a média de acertos dos alunos usuários do Quizizz aumentou de 60% para 72%, refletindo a eficácia do recurso na recomposição da aprendizagem. O crescimento contínuo no número de atividades realizadas, que chega a média de 43 milhões de atividades mensais em 2024, demonstra o impacto positivo da ferramenta digital.

“Essa ferramenta digital, que é a base do programa Desafio Paraná, ajuda a tornar o ensino mais dinâmico e divertido”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. Ela possibilita aos professores criarem atividades em múltiplos formatos, como quizzes ao vivo ou assíncronos, com a possibilidade de inserir cards e outras modalidades interativas.

Também permite que os docentes adaptem o conteúdo às necessidades dos alunos, criando um ambiente de aprendizagem personalizado e inclusivo. Outra vantagem da ferramenta é possibilitar ao professor a oferta de feedback imediato sobre o desempenho dos alunos, ajudando-os a identificar áreas que precisam de mais atenção.

“Isso facilita a evolução contínua do aluno, com base no monitoramento constante do progresso. Também permite uma abordagem mais lúdica e eficaz, essencial para alunos que enfrentam dificuldades de concentração”, explica. “O Quizizz não apenas facilita o ensino e a aprendizagem, mas também transforma a maneira como o conteúdo é trabalhado, aproximando-se da realidade digital dos alunos”, diz o secretário.

NOVOS DESAFIOS– Além das tarefas regulares, que já faziam parte da gama de atividades ofertadas, o Desafio Paraná passou a incluir desafios específicos, como o Super Desafio Prova Paraná e o Desafio Programa Mais Aprendizagem (PMA), que atendem estudantes com maiores dificuldades e auxiliam na recuperação de habilidades essenciais.

O PMA oferece aulas com histórias e atividades contextualizadas e sempre propõem um momento concreto: uma experiência, um círculo de conversa, a construção de um material. Já as atividades do Super Desafio Prova Paraná são produzidas levando em consideração os descritores de cada série e ano/componente que serão cobrados na Prova Paraná.

“Todas as atividades são complementares às aulas e não têm o intuito de substituir o contato humano, a figura do professor, mas colaboram para a formação integral dos alunos e são realizadas com muito carinho e estudo por um time de professores do Paraná, que formam a equipe Desafio Paraná”, explica Miranda.