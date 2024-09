Um incêndio de grandes proporções atingiu o Morro do Bim nesta quarta-feira (11), causando grande preocupação entre os moradores. A baixa umidade do ar e o clima seco favoreceram a rápida propagação das chamas, que começaram por volta das 12h45, gerando uma densa cortina de fumaça visível em diversos pontos da cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, com o apoio de militares de outras cidades, atiradores do Tiro de Guerra e voluntários mobilizados pela prefeitura, atuaram ao longo de toda a tarde para conter o fogo. Caminhões-pipa também foram utilizados nas operações, que se concentraram principalmente em proteger as residências próximas ao morro e evitar que o incêndio se alastrasse para áreas habitadas.

De acordo com o secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Luís Carlos da Silva, que acompanhou as ações, o combate foi árduo, mas eficaz. “Parte da área de um condomínio foi atingida, mas, felizmente, não houve feridos ou danos materiais graves. O foco foi proteger as casas e controlar as chamas”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros anunciou o controle completo do incêndio por volta das 19h30. A origem das chamas ainda não foi identificada, e as autoridades abrirão uma investigação para apurar as causas. Além dos prejuízos ambientais, o incêndio impactou a qualidade do ar na cidade, agravando problemas respiratórios em parte da população.

As autoridades locais orientam que moradores próximos à área afetada mantenham-se em alerta para eventuais focos de fogo remanescentes e recomendam que pessoas com problemas respiratórios evitem exposição prolongada à fumaça.

O incidente reforça a necessidade de atenção redobrada durante o período de estiagem, quando o risco de incêndios florestais é significativamente maior.