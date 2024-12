O Paraná continua em alerta de tempestades neste sábado (30). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso para todo o dia para chuva forte e rajadas de vento chegando aos 60 km/h.

Conforme o Inmet, o volume previsto de chuva é de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros dia. Além disso, há chances de queda de granizo. Os temporais podem deixar estragos em plantações, corte de energia, queda de árvores e alagamentos.

Veja quais regiões serão atingidas pelas tempestades no Paraná

Segundo o instituto, o norte pioneiro, centro ocidental, noroeste, norte central, sudoeste, oeste, centro oriental, centro-sul e sudeste paranaense estão sob risco de temporais neste sábado (30).

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempestades deixam estragos na capital

Entre o final da tarde e o início da noite de sexta-feira (30) um forte temporal caiu sob Curitiba e deixou estragos em alguns pontos da capital do Paraná. O volume de chuva foi de 29,4 mm em apenas duas horas, conforme a Defesa Civil.

Volume de chuva foi intenso na capital do Paraná (Foto: reprodução / redes sociais)

A chuva forte deixou estragos no Shopping Estação, um dos mais tradicionais da cidade. Um fragmento de gesso caiu e chegou a estragar um enfeite de natal.

“O shopping informa que o volume de chuva que atingiu Curitiba na tarde desta sexta-feira (29/11) acumulou um alto volume de água em pouco tempo, o que acarretou na queda de fragmentos de gesso. Assim que a chuva começou, a equipe do shopping foi acionada e a área já havia sido isolada antes mesmo da queda do gesso. Ninguém se feriu”, de acordo com o shopping.