Investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) apontou que metade dos brasileiros tiveram dados acessados e, possivelmente, vendidos pelo grupo criminoso conhecido como “Call Center do Crime”. Essa organização também atuava no Paraná.

De acordo com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) não há registro de acessos irregulares à base de dados da empresa.

Já o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) também apontou que “não existe registro de que nossos sistemas tenham sido afetados”.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) alertou que “dados que são públicos, qualquer advogado tem acesso. E aí o problema é que por vezes, esses dados podem ser utilizados para se aplicar golpes, mas a publicidade deles é prevista pela legislação”

A PCSP ainda apontou que 120 milhões de brasileiros de pelo menos 15 estados tiveram os dados vazados.

As investigações começaram após dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) terem sido acessados pelos criminosos e vendidos.

Esses dados têm como principais consumidores empresas de telemarketing, profissionais liberais, empresários e “criminosos que atuam utilizando os dados para lavagem de dinheiro, evasão de divisas e para incrementar a engenharia social dos golpes digitais”.