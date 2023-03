Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O trecho bloqueado no quilômetro 33 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Estado, está ‘geologicamente comprometido’. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o afundamento aconteceu em razão das chuvas ocorridas nos últimos dias, na Serra do Mar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou o sentido Litoral no começo da tarde de terça-feira (7).

Para possibilitar a liberação da rodovia, o DNIT trabalha na abertura de um desvio, transformando o trecho sentido Curitiba em pista simples. Ainda não há previsão, porém, para a liberação acontecer.

Enquanto o desvio não é aberto, o sentido Litoral permanece interditado, na altura da antiga praça de pedágio, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Rotas alternativas

Enquanto a rodovia segue fechada, a PRF orienta dois caminhos para ida ao Litoral:

Veículos de passeio – Estrada da Graciosa

Veículos pesados – BR-376 até o ferryboat em Guaratuba (máximo 26 toneladas).