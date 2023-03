Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A série “Hércules: A Lendária Jornada” foi lançada em 1995. Ao todo, ela ganhou seis temporadas e 111 episódios, além de telefilmes e spin-offs.

Relembre a abertura da série:

A trama mostra as façanhas do semideus da mitologia grega, Hércules, e seu melhor amigo, Iolaus, pela antiga Grécia. Juntos, eles enfrentam inimigos dos mais variados tipos, como criaturas mitológicas e até mesmo os deuses.

No Brasil, a série foi exibida através de canais como SBT e Rede Record. Ela foi criada por Christian Williams e se tornou uma febre na época.

Os personagens Iolaus e Hércules foram interpretados pelos atores Michael Hurst e Kevin Sorbo. Kevin tem atualmente 64 anos de idade. Ele também apareceu em dois episódios do spin-off “Xena: A Princesa Guerreira”.

Casado com Sam Jenkins, uma de suas colegas de elenco na série, Sorbo é pai de três filhos chamados Braedon, Shane e Octavia.

Michael se tornou um dos atores mais renomados da Nova Zelândia. Em 2003, ele recebeu uma condecoração da Sociedade de Artes da Nova Zelândia (SANZ), sendo eleito em 2005 o melhor ator do país através de uma votação popular.

Em 16 de agosto de 2005, o intérprete de Iolaus também recebeu o título de Cavalheiro do Império Britânico pela Ordem do Mérito da Nova Zelândia. O astro está atualmente com 65 anos de idade e é pai de dois filhos chamados Cameron Lane Ward Hurst e Jack Louis Ward Hurst.

Tanto Michael quanto Sorbo marcaram a vida de muitas pessoas, vivendo grandes aventuras na pele de Hércules e Iolaus na clássica produção dos anos 90.

Leia também:

Atriz de ‘Xena: A Princesa Guerreira’ compartilha foto rara da mãe no Instagram

A atriz Renee O’ Connor se tornou bastante conhecida após interpretar o papel da personagem Gabrielle em “Xena: A Princesa Guerreira”. Na verdade, essa não foi a primeira aparição da estrela na franquia de grande sucesso. Ela já havia trabalhado em “Hércules em Busca do Reino Perdido”. Através de uma publicação antiga compartilhada pela estrela, ela mostrou uma foto rara de sua mãe no Instagram…Saiba mais!