Com a proximidade do Carnaval e o aumento significativo da procura por casas e apartamentos no litoral paranaense, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) reforça o alerta à população sobre o golpe do falso aluguel, prática criminosa que costuma se intensificar em períodos de alta demanda turística.

Durante o Verão Maior Paraná, a PCPR orienta turistas e moradores a redobrarem a atenção ao negociar a locação de imóveis, especialmente diante de ofertas com valores muito abaixo do praticado no mercado. Nesse tipo de golpe, criminosos anunciam imóveis inexistentes ou que não estão disponíveis para locação e solicitam pagamentos antecipados para “garantir” a reserva. Em muitos casos, a fraude só é percebida quando o locatário chega ao local e constata que o imóvel não existe ou não está para alugar, gerando prejuízo financeiro, transtornos e frustração.

De acordo com o delegado da PCPR Marcondes Ribeiro, uma das principais formas de prevenção é visitar o imóvel antes de fechar negócio ou realizar qualquer pagamento. Ele ressalta ainda a importância de verificar avaliações em sites de hospedagem e buscar referências de pessoas que já tenham utilizado o imóvel.

“É recomendável ainda priorizar a locação por meio de imobiliárias devidamente registradas ou de plataformas reconhecidas e confiáveis. Outra orientação é desconfiar de exigências de pagamento antecipado sem garantias formais, como contrato ou possibilidade de restituição do valor”, reforça.

Caso a pessoa seja vítima do golpe, a orientação é registrar boletim de ocorrência o quanto antes, seja presencialmente na unidade policial mais próxima ou de forma online, por meio do site da PCPR, o que agiliza o atendimento. No momento do registro, é fundamental anexar provas, como capturas de tela de conversas, anúncios, comprovantes de pagamento, chaves Pix, CPF ou e-mails utilizados pelos criminosos. Essas informações são essenciais para o avanço das investigações.

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas à segurança, lazer e bem-estar de moradores e turistas nos municípios do litoral. O reforço no policiamento e nas ações de prevenção e repressão a crimes segue intensificado até o fim do Carnaval, para garantir uma temporada mais segura para todos.