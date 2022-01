Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O surgimento de novas variantes do coronavírus é plenamente possível, disse nesta quinta-feira (6) Michael Ryan, diretor-executivo do programa de emergências em saúde da OMS (Organização Mundial da Saúde), ao ser questionado se a ômicron poderia ser a última cepa do Sars-CoV-2.

“Podemos ter esperança [de ser a última variante], mas não fazemos o suficiente para evitar novas [cepas]”, afirmou Ryan.

Ele destacou que bilhões de pessoas ainda não se vacinaram e isso é um fator importante, porque colabora para o vírus se modificar.

Maria Van Kerkhove, líder técnica do programa de emergência da Covid-19, também indicou que a falha na vacinação da população mundial é um grande risco para o surgimento de novas variantes.

“Quanto menos esse vírus circular, menos oportunidade de mudar. Portanto, se vacinar é crucial, é importante”, afirmou.

O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, afirmou que, na taxa atual de vacinação, “109 países não atingirão a meta de vacinar toda a população até o início de julho de 2022”.

O diretor reiterou a importância de uma maior equidade na distribuição dos imunizantes ao redor do mundo.