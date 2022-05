Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Obras de reforma e pavimentação da pista de pouso e decolagem e pátio do Aeroporto Municipal Francisco Lacerda Júnior de Cornélio Procópio já foram iniciadas e seguem sendo realizadas com grande intensidade. Os investimentos a serem aplicados na revitalização são do governo estadual e passam de R$ 4,5 milhões. Obras em outros locais do aeroporto estão sendo executadas pela própria prefeitura.

No momento, o trabalho maior se concentra nas obras de recape da pista com as obras sendo executadas durante o dia e até mesmo em parte da noite pela empresa curitibana Gaissler Moreira Engenharia Civil, vencedora da concorrência pública, para não comprometer o prazo de entrega. A previsão é de que nesta semana, sejam iniciados também os trabalhos de balizamento para operações noturnas.

Com a reforma, as operações de balizamento e iluminação passarão a ser acionadas pelo próprio comandante da aeronave, através da frequência de rádio. “Uma praticidade moderna ainda utilizada por poucos aeroportos no Brasil”, informa Leonardo Miyamoto (Dado), administrador do aeroporto. Disse também que em breve será instalado um PAPI, moderno instrumento de iluminação que indica com precisão a aproximação da aeronave.

Outra melhoria para o espaço deverá acontecer com a instalação de uma oficina que deverá ser instalada no local nos próximos 30 dias. O trabalho será explorado pela Flyer – Indústria Aeronáutica, que mantém uma média de manutenção de 20 a 30 aeronaves por mês, o que com sua instalação, segundo Miyamoto, deverá movimentar também hotéis e restaurantes da cidade.