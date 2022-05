Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um verdadeiro ato de bravura de um bombeiro para salvar uma ‘Labradoodle’ – cruzemento entre labrador e poodle – das águas congeladas no rio Detroit, EUA.

Lucy que havia sido adotada recentemente tinha fugido dos donos e acabou presa entre placas de gelo sem saber como sair.

Foi então que os vizinhos notaram a agonia da cadelinha e acabaram pedindo ajuda para o 911.

Resgate

Os policiais da emergência localizaram o animal que estava a cerca de 12 a 15 metros dos bancos de gelo e mesmo com a proximidade da margem, ainda sim seria uma operação arriscada e perigosa.

Por essa razão, eles consideraram chamar a Guarda Costeira dos EUA. Mas quando os bombeiros chegaram, eles assumiram o controle com um plano de resgate.

O bombeiro Derrek Azzopardi sentou-se cuidadosamente no final de uma escada e usou um mastro para agarrar Lucy.

Ela estava claramente assustada, mas depois de algumas tentativas, ele conseguiu fazê-la nadar a uma distância curta em direção a ele.

Já em terra firme, o filhote que estava tremendo de frio e congelado foi envolto em um cobertor quente, feliz por estar um passo mais perto de voltar para casa.

Veja o resgate:

Com informações do Inspire More