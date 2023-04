Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Simepar emitiu um alerta sobre a previsão de chuvas intensas no Paraná neste início de semana. De acordo com o instituto, a partir desta segunda-feira (17), todas as regiões do estado devem registrar alto volume de chuva, sendo que em algumas cidades o volume pode chegar a 140 mm em dois dias.

Na segunda-feira (17), os valores estimados são entre 40 e 60 mm, em especial em algumas cidades das regiões noroeste e central do Paraná. Já na terça (18), as chuvas seguem por todo estado, porém, com intensidade ainda maior. A expectativa é que o volume varie entre 40 e 80 mm, sendo as regiões noroeste, norte e leste (Curitiba e região) as mais afetadas.

Na quarta-feira (19) o fenômeno perde a força, porém, ainda serão registradas chuvas no Paraná.