O projeto Óculos Amigo, do Governo do Estado, executado por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), foi eleito o vencedor na votação popular da 28ª edição do Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A premiação foi entregue nesta quinta-feira (31), em Brasília, no encerramento da Semana Nacional de Inovação (Enap)

O concurso tem como objetivo reconhecer e valorizar servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais que atuaram de maneira inovadora para atender demandas da sociedade.

Idealizado em 2023 pela Secretaria da Inovação, em conjunto com as secretarias estaduais do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e da Educação (Seed), a ação visa promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes com deficiência visual. O projeto concorreu na “Categoria 4 – Inovação para o Cuidado” ao lado de outras cinco iniciativas de outros estados.

O secretário da Inovação, Alex Canziani, agradeceu ao público pela escolha do projeto e disse que o prêmio reforça o posicionamento do Paraná como um dos estados mais inovadores do Brasil.

Com grande satisfação, o Paraná conquistou o prêmio de voto popular na Semana Nacional de Inovação da Enap com o projeto Óculos Amigo. Entre mais de 400 iniciativas de órgãos do governo federal, estados e municípios de todo o Brasil, o Óculos Amigo foi escolhido como a melhor iniciativa pelo voto popular, trazendo um motivo de grande orgulho para o Estado”, ressaltou.

Desde a sua implementação, o Óculos Amigo beneficiou 147 alunos da rede pública de ensino no Paraná com cegueira total, por meio da entrega do Orcam MyEye 2.0, um dispositivo de tecnologia assistiva que utiliza inteligência artificial para fornecer informações em tempo real. Os dispositivos foram entregues para que os alunos possam usar não apenas em sala de aula, mas no dia a dia.

Além da Secretaria da Inovação, responsável pela aquisição e a supervisão do projeto, a Sedef viabilizou a compra dos equipamentos, por meio do Fundo para Infância e Adolescência (FIA), que é administrado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (Cedca-PR). Já a Secretaria da Educação teve participação ativa na implementação do recurso no ambiente escolar, e acompanhando o cotidiano e a evolução dos estudantes.