A Clínica de Odontologia do Campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) atende pacientes de 22 municípios da região que integram a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. Com capacidade para tratamento do público infantil ao adulto, a Clínica realiza, aproximadamente, mil atendimentos mensais.

Com 3900 metros de área construída, a Clínica possuí três laboratórios odontológicos climatizados, com capacidade de 22 atendimentos simultâneos em cada, central de materiais e esterilização, área administrativa, laboratórios de simulação e salas de aula. “Nossa Clínica presta atendimento odontológico de promoção e prevenção de saúde bucal, diagnóstico clínico e por imagem, tratamento e reabilitação nas diferentes áreas”, partilhou a diretora da Clínica de Odontologia, Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo.

São ofertados atendimentos básicos como educação em saúde, profilaxia e raspagem periodontal (limpeza), tratamento endodôntico (canal), cirúrgico (remoção de dente), periodontal (gengiva), dentística (restaurações, cárie, clareamento, estética), próteses, alguns exames radiográficos, biópsias e atendimento completo na criança. Os atendimentos são custeados pelo Sistema Único de Saúde e com recursos próprios da Universidade.

Agendamento

O atendimento na Clínica de Odontologia da UENP é realizado por meio de agendamento para uma consulta de triagem, na qual cada paciente é direcionado ao tratamento, de acordo com a sua necessidade. Os agendamentos podem ser realizados diretamente na secretaria da clínica, que fica no endereço: prolongamento da Avenida Pedro Coelho Miranda, S/N, Jardim Panorama, na cidade de Jacarezinho/PR, ou através do telefone (43) 3525-5162 ou WhatsApp (43) 991163653.