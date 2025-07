Uma cachorra foi encontrada nadando em alto-mar na segunda-feira (21) pelo navegante Renato Leite. O homem estava indo de Paranaguá para Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, quando avistou um movimento estranho no mar. Ao chegar mais perto, viu que era uma cadela e a resgatou.

Segundo ele, a cachorra estava cansada e assim que avistou a lancha já embarcou nela. “Fiquei triste e ao mesmo tempo alegre. Triste por saber que há pessoas que fazem esse tipo de coisa. E alegre por ter resgatado e colocado esse animalzinho dentro do barco”, disse Leite.

Assim que a lancha foi encostada no píer, a cadela desceu. Segundo declaração do navegante, ele iria levar a cadela para casa, mas ela fugiu.

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso para saber se a cachorra foi abandonada em alto-mar.

Veja o momento que a cachorra é resgatada em alto-mar

https://www.instagram.com/reel/DMgY_hRyaIG/?igsh=YW8xbjAxYzh1OXBr