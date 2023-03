Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Ribeirão do Pinhal, no norte pioneiro do Paraná, inaugurou, nesta terça-feira (14), a Sala do Empreendedor. O espaço, localizado no prédio da prefeitura, na rua Paraná, nº 983, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 11h45, e das 13h às 17h, e oferecer atendimento e capacitações gratuitas para microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas (MPE).

A consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos, explica que a Sala terá atividades presenciais e on-line para fortalecer a gestão de pequenas empresas do varejo e agronegócio. Um dos diferenciais do espaço é que os empreendedores terão acesso a crédito facilitado, pois a agente de desenvolvimento está capacitada, também, pela Fomento Paraná.

“Temos um excelente relacionamento com as secretarias municipais e a Sala fica ao lado do setor de Compras e Licitação. Vamos trabalhar a capacitação das pequenas empresas de Ribeirão do Pinhal, que desejam fornecer produtos e serviços para a prefeitura, com o objetivo de fazer com que a renda circule na cidade”, afirma Camila.

O prefeito de Ribeirão do Pinhal, Dartagnan Calixto Fraiz, destaca que a parceria com o Sebrae/PR é importante pelo suporte com as capacitações e a oferta de serviços gratuitos aos pequenos negócios, para que possam aprimorar a gestão e crescer de forma sustentável.

“Às vezes, o pequeno empreendedor precisa só de um empurrão para conseguir caminhar sozinho”, explica.

A implantação da Sala do Empreendedor de Ribeirão do Pinhal é resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal e Sebrae/PR. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3551-8316 ou e-mail: saladoempreendedor.pinhal@gmail.com.