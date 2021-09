Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O sábado de feriado prolongado começou com acidente e lentidão na BR-376, em direção ao Litoral de Santa Catarina. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, o acidente aconteceu no quilômetro 622, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Por volta das 8h30 da manhã, a fila no local era de aproximadamente oito quilômetros.

A concessionária espera movimento alto ao longo de todo o dia. Em Garuva, na divisa de Santa Catarina com o Paraná, a expectativa é de movimento 45,52% acima do normal neste sábado. O tráfego promete ser intenso até 20 horas.

Já no retorno, o maior movimento se concentrará na terça-feira, 7 de setembro, do meio-dia até meia-noite.