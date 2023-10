Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O edital para o concurso do TST foi publicado e os salários podem chegar até R$ 13 mil! Estão disponíveis vagas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário no Tribunal Superior do Trabalho, vai perder?

As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro. Há oportunidades para analista judiciário para as áreas de Medicina (Clínica Médica) e Engenharia Mecânica e técnico judiciário na área de Programação.

O concurso também fará cadastro de reserva abrindo 250 vagas. Veja detalhes abaixo!

TST

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), é a instância mais elevada de julgamentos para os casos relativos às questões de direito do trabalho no país.

Compõe a lista de tribunais superiores, como o Superior Tribunal Militar (STM), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)e o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inscrições

A banca organizadora do concurso será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe).

A avaliação terá provas objetivas e discursivas.

As provas estão marcadas para 21 de janeiro de 2024, em Brasília (DF).

O valor da taxa de participação varia de acordo com o cargo: R$ 85 para técnicos e R$ 130 para as vagas de analista.

O procedimento para inscrição será online e realizado na página da Cebraspe.

Remuneração

Todas as oportunidades são para nível superior de escolaridade.

Aqueles que ocuparem o cargo de analista judiciário terão remuneração de R$ 13.202,62.

Já os técnicos recebem R$ 8.046,84.

Lei de Cotas

Seguindo a lei 12.711/12, que criou o sistema de cotas, o concurso do TST reserva vagas para cotistas.

Das 20 oportunidades, 13 são para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e quatro para pessoas pretas.

Das 250 de cadastro de reserva, 187 são para ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência e 50 para pessoas pretas.

Ao todo, 20 vagas são ofertadas e as inscrições terminam dia 27 de outubro.

Corra!