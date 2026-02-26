O Governo do Paraná tem 48 creches com obras em andamento dentro do Infância Feliz, programa coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef). As unidades fazem parte do pacote de construções que representa um avanço na ampliação de vagas para crianças de 0 a 3 anos. A iniciativa prevê a construção de mais de 400 unidades em todas as regiões do Estado, no maior investimento estadual do País na primeira infância, que terá um aporte superior a R$ 829 milhões.

Entre as obras mais avançadas estão a de Nova Prata do Iguaçu, no Sudoeste, e a de Santa Tereza do Oeste, no Oeste, com 35% e 30% de execução, respectivamente. A primeira recebe investimento de R$ 2,2 milhões, sendo R$ 1,6 milhão pelo Estado, enquanto que a segunda conta com aporte de R$ 2,4 milhões, com cerca de R$ 1,7 milhão em recursos estaduais.

Em Laranjal, na Região Centro-Sul, a unidade em obras chegou a 16,08% de execução, onde já é possível ver a estrutura ganhando forma. O espaço, que está sendo construído ao lado de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), está recebendo R$ 2,4 milhões em investimentos, sendo R$ 1,9 milhão do Estado e o restante de contrapartida municipal.

O prefeito Maycon Lopes Simioni destacou a importância da parceria para reduzir o déficit de vagas no município. “É uma obra que vai trazer mais espaço e qualidade para as nossas crianças, porque hoje Laranjal enfrenta falta de vagas, com fila de crianças esperando para entrar na creche. Aquela mãe, pai trabalhador que não tem com quem deixar o seu filho, daqui a pouco tempo terá graças ao Governo do Paraná, que não mede esforços para buscar o que é melhor para a família paranaense”, comentou.

Em Altamira do Paraná, no Centro-Oeste, as obras também foram iniciadas e estão em processo de fundação. O aporte, entre recursos do Estado e do município, é de R$ 2,4 milhões. “Mesmo em fase inicial, essa creche já representa uma resposta concreta às necessidades das nossas famílias. Sabemos que ainda temos déficit de vagas na educação infantil e, em parceria com o Governo do Estado, estamos ampliando o atendimento e garantindo mais oportunidades às nossas crianças”, disse a prefeita Elza Aparecida da Silva. “Investir na primeira infância é investir no futuro de Altamira do Paraná.”

Em 2024, foram habilitadas 309 creches em todo o Paraná, sendo que 301 unidades permaneceram no processo. Destas, 128 estão em fase de análise de projetos, enquanto que 173 já tiveram seus projetos aprovados pelo Paranacidade, órgão vinculado à Secretaria de Estado das Cidades (Secid). Entre as aprovadas, 40 já concluíram a etapa de homologação da licitação e 48 avançaram para a execução das obras. Outras 85 seguem em processo licitatório.

Já em 2025, o Governo do Estado autorizou a construção de mais 108 creches, todas em fase de habilitação e/ou análise de projetos no Paranacidade. Somando as duas etapas, o programa prevê 409 novas unidades em 326 municípios. Os recursos são provenientes do Tesouro Estadual e da Assembleia Legislativa do Paraná, com execução coordenada pela Sedef e pela Casa Civil. A expectativa é atender até 13,8 mil crianças, garantindo espaços modernos, seguros e adequados ao desenvolvimento integral na primeira infância.

“O início das obras é muito importante para começarmos a suprir a demanda por creches em mais municípios e em todas as regiões do Estado. O compromisso do Governo do Paraná é com a educação infantil e com o apoio às famílias paranaenses, promovendo melhores condições para o desenvolvimento social e educacional desde os primeiros anos de vida”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

Para o secretário das Cidades, Guto Silva, o programa beneficia tanto a criança quanto as famílias. “É o maior programa de construção de creches do Brasil, fruto da preocupação do Governo do Paraná com os nossos pequenos, ao mesmo tempo em que ajuda a mãe e o pai que muitas vezes não tem um lugar adequado para deixar seu filho e acaba perdendo o emprego ou não podendo trabalhar. Com o programa, ela vai ficar em um bom lugar, onde vai aprender e será bem cuidada”, destacou.

PROGRAMA – Lançado em 2024 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Infância Feliz foi criado para reduzir o déficit de vagas em creches em todas as regiões do Estado. Cada unidade pode receber investimento de até R$ 1,9 milhão e, até o momento, considerando as diferentes fases do programa, já foram destinados R$ 129 milhões.

Ele visa fortalecer a política estadual de atendimento à primeira infância ao apoiar financeiramente os municípios na construção de novas unidades. O objetivo é assegurar infraestrutura adequada, ampliar o acesso à educação infantil e oferecer melhores condições para o desenvolvimento das crianças.

Confira os números do Infância Feliz:

2024

301 creches habilitadas.

128 estão na fase de análise de projetos.

173 já tiveram os projetos aprovados pelo Paranacidade, sendo que desse total, 40 já tiveram a licitação homologada e outras 48 estão com obras em andamento. As 85 restantes estão em processo licitatório.

2025

108 deliberadas.

Todas em fase de habilitação e/ou análise de projetos pelo Paranacidade.