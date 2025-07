Uma sucuri de aproximadamente 3,7 metros foi capturada na área urbana de Guaíra, no oeste do Paraná, nesta quinta-feira (3). A operação foi realizada de forma conjunta por equipes do NEPOM, da Polícia Federal, e da Prefeitura Municipal de Guaíra.

Segundo a Polícia Federal, o animal foi encontrado em uma região próxima a residências. Após a captura segura, a cobra foi reintegrada ao seu habitat natural em uma área de preservação no entorno do Lago de Itaipu. A ação destaca o compromisso das instituições locais com a preservação ambiental e a manutenção da biodiversidade regional.

O que saber sobre a sucuri capturada no Paraná

A sucuri, também conhecida como anaconda, é uma das maiores serpentes do mundo. No Brasil, a mais comum é a sucuri-verde (Eunectes murinus), que habita áreas alagadas, rios e matas ciliares. Apesar do tamanho impressionante, não costuma ser agressiva com seres humanos, sendo mais ativa durante a noite e se alimentando principalmente de peixes, aves e pequenos mamíferos.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a presença dessa serpente em áreas urbanas pode ocorrer quando há alterações no seu habitat natural, como desmatamentos ou secas, fazendo com que ela busque abrigo ou alimento em locais incomuns.

