Uma casa foi arrastada pelos fortes e ventos e parou sobre um carro estacionado em Barra Bonita, no Oeste de Santa Catarina, após um tornado atingir a região na noite de sábado (20) de setembro. A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil confirmou que o fenômeno atmosférico, com ventos superiores a 80 km/h, causou danos significativos a cerca de 40 imóveis.

A tempestade, que também trouxe granizo, deixou a cidade em estado de choque, com telhados arrancados, árvores derrubadas e danos generalizados. Ainda segundo a Defesa Civil, além das casas, plantações, postes de energia e árvores também foram danificados.

De acordo com Eduardo Frederichs, coordenador da Defesa Civil local, os bairros mais atingidos foram 13 de Maio, Cruz e Souza, Caçador Baixo e Alto Caçador. O município ainda está avaliando se será necessário declarar estado de emergência devido à gravidade dos danos.

A Defesa Civil segue investigando os danos causados pelo tornado e a possibilidade de outras tempestades severas na região. A cidade aguarda o levantamento completo da área afetada e a possível declaração de estado de emergência.