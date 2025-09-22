No dia 20 de setembro de 2025, policiais militares foram acionados após uma denúncia feita ao telefone 190 sobre um indivíduo que estaria se comportando de forma agressiva nas proximidades da chamada “feira do rolo”, ao lado da Praça Guadalajara, em Jacarezinho.

De acordo com informações da corporação, populares relataram que o suspeito, sem camisa, teria seguido em direção a alguns bares localizados na Rua José Pavan. A equipe realizou patrulhamento e localizou o homem próximo ao número 419 da via.

Durante a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em consulta aos sistemas de segurança, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o suspeito, válido até setembro de 2037.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido inicialmente ao hospital para avaliação médica, sendo posteriormente encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho. O uso de algemas foi necessário, segundo a ocorrência, porque o indivíduo apresentava comportamento inquieto e havia relatos de agressividade.