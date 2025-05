A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), realizou, no dia 14, um treinamento com alunos da pós-graduação, doutorado e servidores do Departamento de Vigilância Ambiental da prefeitura de Londrina. A capacitação aconteceu na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e foi coordenada por integrantes do Projeto Estratégias e Prevenção a Combate à Dengue, do Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes.

O Projeto, uma iniciativa do Núcleo de Tecnologia de Aplicação e Máquinas Agrícolas (NITEC), é vinculado ao Programa de Extensão Universidade sem Fronteiras, com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e do Governo do Paraná.

O treinamento, realizado no Laboratório de Entomologia Geral e Médica (LEGM), incluiu aulas teóricas e práticas. O objetivo foi mostrar formas mais eficientes de combater a dengue e mapear focos de Aedes aegypti com uso de tecnologia.

Durante o encontro foi discutida a possibilidade de uma parceria entre o Núcleo de Tecnologia de Aplicação e Máquinas Agrícolas (NITEC) da UENP e o LEGM. A ideia é realizar um novo treinamento nas próximas semanas utilizando um drone de pulverização. O equipamento é capaz de depositar o larvicida desenvolvido na UEL em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) diretamente nos criadouros.

O diretor do Centro de Ciências Tecnológicas da UENP, Ederson Sgarbi, falou sobre a oferta de cursos voltados a estudantes e servidores. “Capacitações como essa estão previstas no projeto, aprovado no Programa Universidade Sem Fronteiras (USF/Seti), da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). A partir do diálogo com o diretor do Centro de Ciências Biológicas da UEL, João Zequi, surgiu a ideia de ofertar o treinamento”, explicou.

Sgarbi destacou a aproximação institucional entre UENP e UEL, dentro da parceria com a prefeitura de Londrina. “Participaram da capacitação o coordenador do projeto, professor Rone Batista de Oliveira, Evelim Hespanhol, Jader Barros, Diego Vieira, Emilene Ferreira e Rodrigo Tanaka, além de pós-graduandos das áreas de Agronomia, Ciências da Computação e Ciências Biológicas. Juntaram-se ao grupo, o diretor do CCB, João Zequi, o professor do Departamento de Computação da UEL, Jacques Duílio Brancher e alunos de graduação e pós-graduação dos centros de Ciências Biológicas e Exatas da UEL, além de servidores da Vigilância Ambiental de Londrina”, concluiu.