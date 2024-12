A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, no dia 29 de novembro, a cerimônia de posse dos servidores docentes aprovados em concursos públicos de provas e títulos realizados em 2022 e 2023. Na ocasião, a UENP recebeu 33 dos 45 docentes nomeados recentemente, que passarão a compor o quadro efetivo de professores de Ensino Superior da Carreira do Magistério Público do Estado do Paraná. Os professores foram nomeados pelos Decretos Estaduais nº 7.944, nº 7.945 e nº 7.948, publicados no Diário Oficial do Estado nº 11.788, em 13 de novembro de 2024.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, comentou, durante a cerimônia, sobre a importância de receber novos membros na comunidade acadêmica. “A nomeação de cada um simboliza mais do que uma conquista pessoal. Representa o fortalecimento da educação pública, a valorização da pesquisa, do ensino e da extensão e o compromisso inabalável com o desenvolvimento da região Norte do Paraná. A chegada de vocês traz novas ideias, novos olhares e, sobretudo, novas esperanças”, celebrou Fábio.

A cerimônia de posse marca a maior contratação da história da UENP. No evento, o assessor de Ensino Superior da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), Fabiano Gonçalves Costa, que representava o secretário Aldo Nelson Bona, destacou a alegria em poder participar de uma posse dessa dimensão no Paraná. “É uma alegria imensa ter uma posse desse tamanho dentro do Sistema Estadual de Ensino Superior. Nosso sistema é bastante diverso e as histórias das sete universidades estaduais vão de encontro à formação profissional do interior do Estado. As sete universidades têm a mesma importância porque promovem essa formação profissional em diversas regiões. Hoje, é uma alegria recebê-los no nosso sistema”, comemorou.

Na ocasião, a pró-reitora de Recursos Humanos da UENP, Maria José Quina Galdino relatou a emoção que é receber e empossar novos professores. “Hoje é um dia muito emocionante e com um motivo de muita alegria, porque é o dia em que nós estamos recebendo e empossando para o cargo de professor. A partir de hoje, vocês recebem um novo sobrenome. Agora vocês são UENP e adicionam um novo sobrenome à vida de vocês e é mais um ganho que nós vamos ter junto com vocês aqui. Sem sombra de dúvidas, é um fortalecimento para a nossa Instituição em relação ao Ensino, à Pesquisa, à Extensão e em relação à gestão universitária”, afirmou.

O diretor do Campus Luiz Meneghel da UENP em Bandeirantes, Ricardo Castanho Moreira, reafirmou a importância da Universidade na região e ressaltou como a chegada dos novos docentes fortalece o caminho trilhado até o momento atual. “A UENP está inserida numa região no Norte do Paraná onde é a única estadual atuante, com uma grande abrangência de municípios. Nós contamos muito com o trabalho e dedicação de vocês para continuarmos trilhando este caminho de formação de excelência. Parabenizamos-vos por esta conquista e os recebemos de coração aberto para fazer parte deste time. Tenho certeza que nossa universidade se fortalece muito com a chegada de vocês”, disse.

Para a diretora do Campus Cornélio Procópio, Vanderléia da Silva Oliveira, a realização de um concurso público da dimensão do executado em 2023 é um investimento de muito tempo, recursos e força de trabalho de diversas ordens. “Este momento de hoje é resultado de muito esforço da Universidade e marca o fechamento de um ciclo, onde concluímos a contratação de vocês, e o início de um novo, onde vocês começam uma nova história em suas vidas. Meu desejo profundo é que cada um de vocês que inicia a carreira aqui tenha uma carreira de muita felicidade e muito orgulho de suas trajetórias”, acrescentou.

O diretor do Campus Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak, celebrou a chegada dos novos professores e os deu as boas-vindas. “Hoje é um dia de festa, um dia muito aguardado tanto por vocês quanto por nós. A UENP, embora jovem, tem cursos de anos de tradição e faz a diferença na formação profissional dessa região, uma jornada de muitos anos. O dia de hoje marca o momento em que vocês se juntam a nós nesta jornada. É motivo de muita celebração, sejam muito bem-vindos e esperamos que esta jornada seja de muita realização profissional”, finalizou.

Também participaram da cerimônia de posse os pró-reitores de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias, de Graduação, Juliana Telles Faria Suzuki, e de Planejamento e Avaliação Institucional, Felipe Scala Frâncica; os vice-diretores dos campi de Jacarezinho, Ana Paula Belomo Castanho Brochado, de Bandeirantes, Ademir Zacarias Junior, e de Cornélio Procópio, Rudolph Gomes dos Santos; diretores de centro, professores e agentes universitários.