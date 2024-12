Um ônibus com 50 passageiros se envolveu em um acidente na BR-277, em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (2). O veículo, que saiu do Paraguai, tinha como destino a cidade catarinense de Balneário Camboriú. Porém, na altura do km 240, o ônibus bateu na traseira de um caminhão e tombou no canteiro da rodovia.

Tanto o caminhoneiro, quanto o condutor do ônibus não tiveram ferimentos. Os dois foram submetidos ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo para a ingestão de álcool. Todos os passageiros do ônibus eram estrangeiros.

Dos 50 passageiros do ônibus, nove tiveram ferimentos leves. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco pessoas foram encaminhadas para hospitais de Irati e quatro foram atendidos em Fernandes Pinheiro.

Após atendimento inicial dos envolvidos no local do acidente, outro ônibus, que estava viajando com o ônibus envolvido, deixou os passageiros no posto Anila e retornou ao local do acidente para buscar os passageiros envolvidos no acidente para levar também para o posto Anila e aguardar outro meio de locomoção para seguirem viagem.