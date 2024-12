A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encerrou nesta sexta-feira (29) a terceira turma do curso de padronização para agentes da área da segurança pública que atuarão no Verão Maior Paraná 2024/2025. A capacitação, realizada na Escola Superior de Polícia Civil, reuniu representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Científica, reforçando a integração entre as forças da segurança pública do Estado.

O curso, considerado uma iniciativa inovadora, visa uniformizar os procedimentos operacionais, promover a troca de experiências entre as instituições e preparar os agentes para as demandas da alta temporada no Litoral e em outras regiões do Paraná. Durante as aulas, os participantes recebem instruções teóricas e práticas, abrangendo temas como atendimento ao público, custódia de presos, elaboração de boletins de ocorrência e uso de armamento.

O delegado Getúlio de Moraes Vargas, coordenador da PCPR no Verão Maior Paraná, destacou a importância dessa preparação conjunta. “Essa capacitação fortalece a atuação integrada, garantindo que os agentes atuem de forma alinhada e eficiente, promovendo mais segurança à população”, disse.

Segundo ele, com a conclusão da terceira turma, a PCPR reforça seu compromisso com a segurança pública e a qualidade no atendimento à população, preparando as equipes para a intensa demanda do Verão Maior Paraná.

Representantes das demais instituições também elogiaram a iniciativa. O major Anderson Couto de Moraes, da Polícia Militar, ressaltou o caráter inovador da proposta. “Esse alinhamento entre as forças de segurança, dentro da Escola Superior de Polícia Civil, é algo inédito. Ele permite que tratemos de interesses comuns à operação, de forma a garantir um fluxo tranquilo de trabalho e um serviço de excelência para a sociedade”.

O tenente Lucas Schramm, do Corpo de Bombeiros, apontou a importância da troca de conhecimentos entre os órgãos. “Essa integração nos permite aprender e ensinar, o que fortalece ainda mais nossa atuação conjunta. Acreditamos que este Verão Maior será um sucesso, assim como as edições anteriores”.

A perita Beatriz Rossi Canuto de Menezes, da Polícia Científica, também destacou a relevância da parceria entre as instituições. "Hoje, o trabalho das forças de segurança é complementar e sequencial, exigindo comunicação e colaboração. Essa formação conjunta é essencial para garantir eficiência no cumprimento de nossas funções".